Caio Fernandes: "Jogar no FC Porto seria um sonho"

Caio Fernandes, extremo do Al Ain, revelou que seria um "sonho" representar o FC Porto, um dos clubes interessados no brasileiro.

Ao serviço do emblema dos Emirados Árabes Unidos desde 2016, o brasileiro admite o interesse dos dragões, que não é o único clube atrás de Caio:

"Sei que o FC Porto está interessado, mas, obviamente, não posso adiantar muito mais do que isso. Sei, através dos meus representantes, que há mais equipas interessadas, mas neste momento estou apenas focado naquilo que posso fazer no Al Ain", disse o brasileiro, em entrevista ao jornal "A Bola".

Apesar da cobiça de outros emblemas, jogar de dragão ao peito seria um "sonho" para Caio Fernandes:

"Jogar no FC Porto seria, naturalmente, um sonho não só para mim, mas para qualquer jogador. É um clube enorme, que é presença assídua na Liga dos Campeões , uma montra para qualquer jogador".

Caio Fernandes diz-se tranquilo em relação ao seu futuro e não esconde o sonho de jogar na Europa. O brasileiro de 24 anos trocou o São Paulo pelo Kashima Antlers, do Japão, em 2014, e desde 2016 que alinha nos Emirados Árabes Unidos:

"É bom ver o nosso trabalho reconhecido. Sinto-me bem no Al Ain e ainda sou bastante novo, por isso, posso dar muito ao futebol. Jogar na Europa é uma ambição que tenho e sinto que posso lá chegar em breve. Tenho contrato até junho de 2019 e depois tudo pode acontecer. Estou sereno".

Os outros brasileiros do FC Porto e as comparações a Brahimi

Caio Fernandes diz conhecer outros compatriotas do FC Porto, como "Felipe e Alex Telles", mas apenas "daquilo que vejo pela televisão e não pessoalemnte", reconhecendo a qualidade dos jogadores.

Apesar de alinhar, preferencialmente, como extremo esquerdo, Caio recusa comparações a Yacine Brahimi, indiscutível dos dragões na posição: "Jogamos na mesma posição, mas sou diferente do Brahimi. Conheço a sua forma de atuar pelo que vejo na televisão, mas somos bem distintos".

"Para mim o importante é jogar. Do meio-campo para a frente jogo onde o treinador quiser. Agora se me perguntam qual é aposição onde me sinto melhor, claramente que é a extremo esquerdo. Gosto de procurar o golo com insistência, mas também faço assistências. Tiro partida da velocidade e técnica", rematou.

Esta temporada, Caio Fernandes leva sete golos marcado em nove jogos disputados.