Lukaku e uma possível saída para Itália: "Porque não? Espero que aconteça"

Romelu Lukaku admite que poderá sair do Manchester United para a Serie A, e elogia o "grande projeto" da Juventus.

O avançado belga tem contrato com os "red devils" até 2022, mas poderá não ficar em Old Trafford até final do contrato. Questionado se estaria disponível para uma transferência para Itália, Lukaku não hesitou: "Porque não? Espero que aconteça".

Pouco depois, o goleador da seleção belga elogiou o projeto da Juventus, pelo que a "Vecchia Signora" poderá ser o futuro de Lukaku:

"A Juventus tem um grande projeto e continuam a melhorar. Todos os anos tentam ficar melhores. Sem dúvida que é uma das três melhores equipas do mundo. Grande treinador e grandes jogadores em todos os setores da equipa".

Sobre os melhores jogadores do emblema "bianconero", Lukaku elogiou Cristiano Ronaldo, mas não só: "O CR7 destaca-se, mas cuidado com os outros. O Dybala é impressonante e continua a melhorar e também adoro o Douglas Costa".

Manchester United e Juventus defrontam-se no próximo dia 23 de outubro, em Old Trafford, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.