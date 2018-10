Casas sem telhado em dia de chuva. Situação "preocupante" em Coimbra

Com mais um dia de chuva, adensam-se as preocupações nos locais mais afetados pela tempestade "Leslie", em especial nos distritos de Coimbra e Leiria.

O vento danificou o telhado de várias habitações, o que "é preocupante porque está a chover", relata a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro), em entrevista à Renascença.

Contudo, salienta Ana Abrunhosa, "as famílias reagiram com muita força, estão a limpar e a proteger as casas".

No terreno desde domingo, a presidente da CCDR-Centro dá conta ainda de equipamentos e estruturas municipais afetados, nomeadamente lares, escolas, pavilhões gimnodesportivos e algumas IPSS.

"Com o vento, o maior prejuízo foi nas coberturas, mas também nas janelas. E entrando o vento pelas janelas, destrói-se os equipamentos", conta.

Ana Abrunhosa fala em dez concelhos afetados. "De forma muito pesada foram Condeixa-a-Nova, Montemor-o-Velho, Soure, Figueira da Foz e Cantanhede."

O tecido empresarial também não escapou à força da tempestade. No distrito de Coimbra, há empresas "muito afetadas", que não têm condições para regressar ao trabalho esta segunda-feira.

As escolas de Soure, Figueira da Foz e de Montemor-o-Velho vão estar encerradas por questões de segurança.

A tempestade afetou também o abastecimento de energia. Cerca de 100 mil pessoas estão ainda sem luz, esta segunda-feira. A EDP Distribuição está no terreno a reparar a linha elétrica.



A tempestade Leslie que passou no sábado e madrugada de domingo por Portugal provocou 27 feridos ligeiros, 61 desalojados e quase 1.900 ocorrências comunicadas à Proteção Civil.



Fez ainda 61 desalojados, 57 dos quais no distrito de Coimbra, um em Leiria e três em Viseu.