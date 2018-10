Herói de Paris regressa às manchetes

O golo de Éder na vitória portuguesa no particular frente à Escócia é o principal destaque das capas dos jornais desportivos esta segunda-feira.

Os três jornais desportivos nacionais fazem manchete com a vitória portuguesa por 3-1 no terreno da Escócia:

"Olha quem voltou", diz A Bola.

"Tempero Africano", diz o "O Jogo".

"O regresso do herói", diz o "Record".

O "Record" destaca ainda uma proposta do Mónaco por João Félix, recusada pelas águias, e uma reunião em breve dos representantes de Wendel com o Sporting.

Já o "O Jogo" aponta para o jogo do Vila Real-FC Porto da Taça de Portugal, jogo que será "palco para os reforços".

"A Bola" destaca ainda as declarações de Luís Filipe Vieira, que pretende lançar Willock, Ferro, Florentino e Jota na equipa principal em breve.

O interreno do FC Porto no extremo brasileiro Caio Lucas é também destaque no jornal "A Bola".