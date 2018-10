Bruma descontente no Leipzig e admite saída em janeiro

Bruma está descontente no RB Leipzig e o agente vai pedir uma reunião com a direção do emblema alemão para decidir o futuro do português.

Num comunicado enviado aos meios de comunicação social, o representante do extremo luso, Catio Baldé, admite que a falta de minutos esta temporada não agrada o jogador: "O Bruma não está feliz com o momento que vive no Leipzig, esta preocupação e tristeza é partilhada pelo Bruma e pelos seus representantes".

O extremo luso foi titular em três partidas esta temporada e apenas jogou em cinco jogos, já com dez partidas disputadas:

"Há um princípio básico que passa por respeitar o clube do atleta e não se imiscuir nos assuntos internos. Acontece que também deve-se reconhecer-se ao atleta o direito de manifestar o seu descontentamento. O Bruma tem sido exemplar no cumprimento escrupuloso de todas as regras do clube".

"Treina bem e trabalha ao máximo para merecer a confiança do treinador nos jogos. Não entendemos que o Bruma nao seja opção inicial e seja constantemente relegado para o banco, com o cúmulo de na jornada antes das seleções não ter sido sequer convocado", explicou.

O agente de Bruma admite que vai reunir com a direção do Leipzig e uma saída no mercado de transferências em janeiro poderá acontecer:

"O Bruma gosta do clube e da cidade, sente-se acarinhado por todos e adora a política de aposta em jovens. Mas também devem reconhecer-lhe o direito de manifestar a sua tristeza pela pouca utilização. Os representantes já solicitaram uma reunião para se debruçarem sobre este momento e estamos somente à espera da marcação da reunião solicitada".

"Ele respeita o clube e adora os colegas, mas simplesmente quer jogar. Espero que isto seja entendido. Até porque estamos próximos da reabertura da janela do mercado das transferências", rematou.

Bruma esteve presente nas últimas convocatórias da seleção nacional, e inclusive apontou o terceiro golo na vitória por 3-1 no terreno da Escócia, num particular realizado no domingo. O extremo de 23 anos chegou ao Leipzig na temporada passada, e realizou 40 jogos e apontou sete golos.