OE apresentado hoje. Saiba o que aí vem e que mexe com a sua vida

O Governo entrega esta segunda-feira na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

Várias das medidas do documento, que podem sofrer alterações durante o debate na especialidade, são já conhecidas, assim como o cenário macroeconómico, que foi apresentado pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, aos partidos políticos na semana passada.

Eis as principais medidas que deverão constar da proposta orçamental para 2019:





Aumentos para a função pública

O Governo tem disponíveis 50 milhões de euros para aumentar os salários dos funcionários públicos.

Além do descongelamento progressivo de carreiras, o Governo admite o primeiro aumento salarial em nove anos para os funcionários públicos. As propostas iniciais apresentadas pelo executivo variavam entre cinco e 35 euros, dependendo do número de trabalhadores abrangidos.

Durante o debate sobre o estado da Nação, a 13 de julho, António Costa anunciou ainda a contratação de mil funcionários públicos para o próximo ano.

Aumento das pensões

O Orçamento do Estado para 2019 vai incluir um aumento mínimo de 10 euros nas pensões logo em janeiro.

Também janeiro, as pensões voltam a ser atualizadas de acordo com a lei que tem em conta a inflação (sem habitação) e o crescimento do PIB. Esta atualização, permitirá, segundo o Governo, que 98% dos pensionistas tenham em 2019 um aumento superior ao valor da inflação.

Ainda em matéria de pensões, o Orçamento de 2019 terá já a previsão de verbas para a segunda e terceira fases da despenalização das longas carreiras contributivas. A segunda fase irá entrar em vigor já em janeiro de 2019 e passar pelo fim do fator de sustentabilidade na penalização das reformas de quem tenha 63 anos de idade e 40 anos de contribuições para a segurança social. A terceira fase começa em janeiro de 2020.

O Governo prepara-se também para acabar com a regra que obriga os funcionários públicos a reformarem-se aos 70 anos de idade.

Redução da fatura da eletricidade em 5%



O IVA da potência contratada passará de 23% para 6% e apenas incidirá sobre potências contratadas abaixo dos 3.45 kVA.

A contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE) será alargada ao setor das renováveis e a terceira terá lugar em duas fases..

Descongelamento parcial da carreira dos professores

Os professores vão recuperar dois anos, nove meses e 18 dias do tempo de serviço efetuado no âmbito do descongelamento das carreiras.

As estruturas sindicais dos professores reclamam a contabilização de nove anos, quatro meses e dois dias, mas o Governo tem defendido que a medida teria um impacto orçamental difícil de comportar no Orçamento do Estado do próximo ano.



À exigência de contagem do tempo de serviço dos professores juntam-se outras carreiras especiais da função pública, como enfermeiros, funcionários judiciais, guardas prisionais, polícias e profissionais da GNR.

Progressões na carreira faseadas



Quem reunir as condições para progredir em 2019 verá o acréscimo salarial pago até final do próximo ano.



Os prémios de desempenho também voltam a ser possíveis no próximo ano, mas será paga apenas metade do valor. Além disso, apenas os trabalhadores que não progredirem em 2018 e 2019 poderão ter direito a prémios ou a progressões por opção gestionária.

Quanto às progressões de 2018, o documento replica o OE2018 e estipula que 50% do acréscimo salarial terá de ser pago até 30 de abril de 2019, sendo 75% pagos em 01 de maio e 100% em 01 de dezembro.

Descontos nos passes sociais em Lisboa e Porto

As famílias residentes nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto vão pagar, a partir de 2019, no máximo, dois passes para circularem nos transportes públicos. Por exemplo, num agregado familiar em que quatro pessoas tenham passe, apenas duas pagarão esse título. O passe para circular dentro do município custará, no máximo, 30 euros e o passe entre concelhos 40 euros. A medida terá um custo de 90 milhões de euros.

O primeiro-ministro sinalizou que o Governo vai “dar continuidade ao investimento na saúde, educação e infraestruturas”. O próximo Orçamento terá a introdução do passe único de transportes em Lisboa e Porto.

Bebidas com mais açúcar vão pagar mais imposto

As bebidas não alcoólicas com mais açúcar vão ser novamente penalizadas fiscalmente. A versão preliminar da proposta de Orçamento para o próximo ano prevê a introdução de novos escalões de tributação.

No primeiro, para as bebidas cujo teor de açúcar é inferior a 25 gramas por litro, o imposto a pagar será de um euro por cada 100 litros; o segundo escalão prevê que as bebidas com açúcar entre 25 e 50 gramas por litro fiquem sujeitas a um imposto de seis euros por cada 100 litros; o terceiro, onde se enquadram as bebidas cujo teor de açúcar varia entre as 50 e as 80 gramas por litro, o imposto a pagar deverá ser de oito euros por cada cem litros; e o último, para as bebidas com mais de 80 gramas de açúcar por litros, o imposto a pagar será de 20 euros por cada cem litros.

Desconto de 50% no IRS de emigrantes



Foi uma das primeiras medidas anunciadas pelo primeiro-ministro. Os emigrantes que regressem a Portugal a partir do próximo ano apenas vão pagar metade do IRS.

Segundo a versão preliminar do OE, só poderão beneficiar do desagravamento fiscal os contribuintes que sejam considerados residentes em Portugal entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, não tenham sido considerados residentes em Portugal em qualquer dos “três anos anteriores”, ou seja, entre 2016 e 2018, e “tenham sido residentes em território português” antes de 2016.

Alterações no IMI

O Governo prepara-se para alterar o calendário da cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). A partir do próximo ano, os contribuintes que paguem IMI até 100 euros paga numa só prestação, em maio - atualmente, o limite para a prestação única era de 250 euros. Quem tiver um IMI entre 100 e 500 euros, paga em duas prestações (maio e novembro) e quem tiver acima desse valor paga em três prestações (maio, agosto e novembro). Neste último escalão, a alteração é apenas nos meses de pagamento.O Governo admitiu também alterações às regras do Adicional ao IMI (AIMI) no próximo ano.

IRS. Prazo de entrega é alargado e entra em vigor a segunda fase da alteração dos escalões



O Governo pretende prolongar um mês, até 30 de junho, o prazo para a entrega da declaração de IRS por via eletrónica.

Não estão previstas novas alterações ao IRS no próximo ano, mas este imposto voltará a baixar em 2019 devido ao desagravamento que ficou estabelecido com o OE2018.

Esta nova descida está relacionada com o facto de as alterações aos escalões não terem sido totalmente refletidas na retenção na fonte durante este ano.

Já o mínimo de existência (valor de rendimento livre de IRS) será atualizado em linha com o novo Indexante de Apoios Sociais, o que permitirá a mais famílias estarem isentas de IRS em 2019.

Alterações na retenção na fonte no trabalho suplementar

Os rendimentos com horas extra poderão vir a beneficiar de uma taxa de retenção na fonte de IRS menor no próximo ano.

Assim, a taxa de retenção na fonte a aplicar deverá ser a taxa a aplicar aos restantes rendimentos de trabalho dependente recebidos no mesmo mês em que são pagas as horas extra.



A proposta do Governo prevê ainda que o pagamento de rendimentos relativos a anos anterior seja objeto de retenção autónoma não se somando aos rendimentos do mês em que é paga.

Atualização das tabelas do imposto automóvel

As tabelas do Imposto Único Automóvel (IUC) e do Imposto sobre Veículos (ISV) serão atualizadas no OE2019, no âmbito do novo sistema de medições poluentes dos automóveis (medições WLTP).

Fim da obrigatoriedade da entrega do PEC



O OE2019 irá eliminar a obrigatoriedade da entrega do Pagamento Especial por Conta (PEC), uma medida muito reivindicada pelas empresas e que deverá chegar às que têm a sua situação contributiva regularizada.

Sacos de plástico aumentam para 12 cêntimos



O preço dos sacos de plástico vai aumentar de oito para 12 cêntimos.

Imposto do Selo sobe no crédito ao consumo

O Governo quer voltar a penalizar o crédito ao consumo, aumentando o Imposto do Selo sobre estes contratos.

Assim, segundo a proposta de lei, os créditos inferiores a um ano e os descobertos bancários passarão a pagar 0,128% face aos 0,08% atuais e o crédito entre um e cinco anos passa a ser tributado a 1,6% face aos 1% atuais.



Mais dinheiro para Cultura e Ciência

O Governo vai propor “o maior orçamento de sempre na Cultura” para o próximo ano e a Ciência “vai ter o maior aumento orçamental”, como anunciou António Costa. As verbas para investigação e desenvolvimento vão atingir 1,5% do PIB em 2019.

Ainda na Cultura, o IVA do espetáculo será reduzido dos atuais 13% para os 6%.

Também a isenção de IVA de que beneficiavam os "artistas tauromáquicos" vai acabar no próximo ano e a atividade desportiva de tiro ao pombo também vai acabar.

Já os bailarinos deverão ver reconhecido o estatuto de profissão de desgaste rápido.

Propinas máximas descem para 856 euros



O teto máximo das propinas deverá ficar nos 856 euros no próximo ano, menos 212 euros do que o valor aplicado atualmente.

Ainda no que respeita à educação, os manuais escolares vão passar a ser gratuitos até ao 12.º ano, a escolaridade mínima em Portugal. Até agora, eram gratuitos até ao 6.º ano.



Apoio a desempregados de longa duração com mais de 52 anos



O Bloco de Esquerda e o Governo acordaram uma nova "prestação ponte” para os desempregados que têm mais de 52 anos e que, devido à condição de recursos, não conseguem aceder atualmente ao subsídio social e desemprego. A medida deverá abranger cerca de três mil pessoas.

A regra até agora previa que poderia aceder quem tivesse um rendimento inferior a 80% do IAS [indexante dos apoios sociais], ou seja, 343 euros, e passou a ser 100% do IAS, ou seja, 428 euros.