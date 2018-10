Vila de Soure terá luz com gerador ainda este domingo

O ministro da Administração Interna garante que a vila de Soure, um dos concelhos mais afetados pela passagem do “Leslie”, terá energia elétrica ainda esta noite.

"A proteção civil continua a trabalhar intensamente aqui e, por isso, iremos ainda hoje assegurar, com recurso a geradores, a sede de concelho terá energia elétrica esta noite", disse Eduardo Cabrita, após uma reunião com os presidentes do município e das juntas de freguesia.

Segundo Cabrita, esta é uma forma de atenuar o principal problema que afeta todo o concelho, "enquanto a empresa distribuidora vai intervindo nos elementos estruturais que afetam hoje praticamente todo o concelho".

O ministro da Administração Interna adiantou ainda que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, em articulação com a autarquia, iniciou o trabalho de identificação dos prejuízos em habitações, nas empresas, equipamentos municipais e públicos e também na agricultura.

Já o presidente da Câmara, Mário Jorge Nunes, adiantou que 90% das habitações de oito das dez freguesias de Soure sofreram danos na sequência da tempestade. Foi decretado o estado de calamidade pública no concelho.