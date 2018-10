Melo Gouveia mais perto de manter cartão do European Tour

Ricardo Melo Gouveia iniciou o British Masters, na quinta-feira, numa posição tremida na "Race to Dubai", em perigo de perder o cartão do European Tour. As suas perspetivas pioraram depois de uma primeira ronda para esquecer, com quatro pancadas acima do par (76), na posição 106.

Contudo, o golfista português fez uma recuperação assinalável, logo no segundo dia, com duas abaixo do par (70). Essa prestação permitiu-lhe passar o "cut", com +2. No sábado fez do par do campo (72) e este domingo, debaixo de condições muito difíceis, com chuva e vento, fez uma volta de quatro abaixo do par, com 68 pancadas. Foi o segundo melhor registo do dia, em Walton on the Hill, apenas batido por Matthew Southgate (-5).

Melo Gouveia terminou o torneio britânico no nono lugar (-2), empatado com outros seis golfistas, entre eles Tommy Fleetwood, membro da equipa europeia da Ryder Cup. O português ganhou cerca de 60 mil euros e arrecadou cerca de 70 mil pontos para a "Race to Dubai". O resultado permite-lhe subir da posição 122 para a posição 104 do "ranking" que define quem mantém o cartão do European Tour para o próximo ano e a vantagem com que sai de Inglaterra para os perseguidores diretos deverá ser suficiente para alcançar o objetivo, quando faltam dois torneios para o fim da época regular.

Pepperell vence em casa

Eddie Pepperell foi o grande vencedor do Britsh Masters. O inglês esteve na frente do torneio desde o primeiro dia e sentiu a pressão no domingo, quando Alexander Bjork se aproximou.

O sueco chegou a estar a uma pancada de Pepperell, mas o britânico segurou a liderança e terminou com um agregado de oito pancadas abaixo do par, depois de ter feito par do campo no último dia. Bjork foi segundo, com -7, fruto do "bogey" no buraco 18. Em terceiro lugar ficaram o australiano Lucas Herbert e o inglês Jordan Smith, com -5.

A vitória permitiu a Pepperell subir ao "top-10" da Race to Dubai". O golfista inglês é sétimo, já com com cerca de 2,5 milhões de euros amealhados este ano.