Soure, Figueira da Foz e Montemor-o-Velho sem aulas esta segunda-feira

As escolas de Soure, Figueira da Foz e de Montemor-o-Velho vão estar encerradas esta segunda-feira por questões de segurança após a passagem da tempestade “Leslie”.

O vereador da Educação da Figueira da Foz, Nuno Gonçalves, diz que na segunda-feira não haverá aulas em nenhum nível de ensino no concelho, por questões de segurança.

Esta decisão foi articulada com a Direção Geral de Estabelecimentos Escolares do Centro.

"Tomou-se esta decisão por questões de segurança", explicou Nuno Gonçalves.

Também no concelho vizinho de Montemor-o-Velho não haverá aulas na segunda-feira, pelo menos.

Todas as escolas e jardins-de-infância de Montemor-o-Velho estarão encerradas na segunda-feira na sequência da passagem do furacão pela região Centro no sábado, disse fonte do município à agência Lusa.

"Reabrirão quando estiverem reunidas as devidas condições de segurança", disse.

A mesma fonte acrescentou que a EB 2,3 da Carapinheira e a Profissional Agrícola, na sequência dos "avultados estragos sofridos", vão demorar mais a reabrir.

O presidente do município de Soure estima que o concelho tenha sofrido prejuízos de um milhão de euros em equipamentos municipais.

Segundo Mário Jorge Nunes, numa primeira análise, os equipamentos municipais mais afetados são os pavilhões desportivos, o edifício da cadeia onde funcionam os serviços municipais técnicos, de ação social e juventude, o edifício dos paços do concelho e as oficinas municipais.

Além disso, "há todo um conjunto de equipamento urbano: abrigos de autocarros, ecopontos e sinalética, que ficaram destruídos no concelho", adiantou o autarca, que esta tarde esteve reunido com os presidentes das juntas de freguesia para avaliarem os estragos.

O presidente do município estima que, "pelas contas dos serviços técnicos, só para as infraestruturas desportivas é preciso mais de 600 mil euros".

Depois de reunir com o ministro da Administração Interna, que garantiu energia elétrica ainda esta noite para a sede de concelho, Mário Jorge Nunes disse que se ficasse resolvida a questão do abastecimento elétrico "ficariam resolvidos 99% dos problemas".

O autarca salientou que existem estabelecimentos comerciais com "graves prejuízos" devido à falta de eletricidade e adiantou que as escolas não vão funcionar na segunda-feira por falta de condições.

"A Escola Secundária Martinho Árias foi atingida na sua cobertura e as escolas do primeiro ciclo foram também atingidas, portanto não há condições para receberem as crianças segunda-feira, além de que a falta de energia iria forçosamente impedir o seu funcionamento", disse.

O presidente do município de Soure adiantou ainda que o abastecimento de água já foi restabelecido em algumas zonas do concelho com recurso a geradores e que durante a noite de hoje a vila de Soure e localidades do quadrante norte "também terão água".

"Tudo leva a crer que mais de metade do concelho terá água até de manhã" [de segunda-feira], sublinhou.

Cerca de 90% das habitações de oito das dez freguesias de Soure sofreram danos na sequência do furacão Leslie, confirmou Mário Jorge Nunes, que vai decretar estado de calamidade pública no concelho.

A passagem do Leslie por Portugal, no sábado e hoje, provocou pelo menos 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.

A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.

[atualizado às 23h01]