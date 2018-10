Figueira da Foz e Montemor-o-Velho sem aulas esta segunda-feira

As escolas da Figueira da Foz e de Montemor-o-Velho vão estar encerradas esta segunda-feira por questões de segurança após a passagem da tempestade “Leslie”.

O vereador da Educação da Figueira da Foz, Nuno Gonçalves, diz que na segunda-feira não haverá aulas em nenhum nível de ensino no concelho, por questões de segurança.

Esta decisão foi articulada com a Direção Geral de Estabelecimentos Escolares do Centro.

"Tomou-se esta decisão por questões de segurança", explicou Nuno Gonçalves.

Também no concelho vizinho de Montemor-o-Velho não haverá aulas na segunda-feira, pelo menos.

Todas as escolas e jardins-de-infância de Montemor-o-Velho estarão encerradas na segunda-feira na sequência da passagem do furacão pela região Centro no sábado, disse fonte do município à agência Lusa.

"Reabrirão quando estiverem reunidas as devidas condições de segurança", disse.

A mesma fonte acrescentou que a EB 2,3 da Carapinheira e a Profissional Agrícola, na sequência dos "avultados estragos sofridos", vão demorar mais a reabrir.

A passagem do Leslie por Portugal, no sábado e hoje, provocou pelo menos 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.

A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.