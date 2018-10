O Estoril falhou o acesso à liderança da II Liga, em jogo antecipado da 7ª jornada, ao empatar a duas bolas, em casa, com o Varzim. A equipa poveira esteve duas vezes em vantagem no marcador, mas não conseguiu segurar a vitória.

Jonathan Toro abriu o marcador a favor do Varzim, aos 23 minutos, com um grande golo. Num pontapé de canto, o Estoril conseguiu chegar ao empate, em consequência de um auto-golo de Stanley, a seis minutos do intervalo.

Aos 57 minutos houve novo auto-golo, mas desta vez na baliza do Estoril, com o central João Gomes a colocar a bola na baliza errada. Gomes voltaria marcar, aos 90+5', em novo lance de bola parada, como muitos protestos dos varzinistas.

"O futebol português é uma vergonha", acusa Capucho.

O responsáveis do Varzim ficaram insatisfeitos com o trabalho da equipa de arbitragem de Fábio Melo. Nuno Capucho surgiu na zona de entrevistas rápidas da SportTV e a todas as questões respondeu que "o futebol português é uma vergonha".

Em causa estarão os lances dos dois golos do Estoril. O primeiro surge de um pontapé de canto, numa bola intercetada por Mário Sérgio, mas em que o jogador do Estoril estaria em fora-de-jogo. No segundo golo, os varzinistas protestam braço na bola de João Gomes.

Com este resultado, o Estoril sobe ao terceiro lugar, com 13 pontos. O Varzim está no nono posto, com sete. As duas equipas têm mais um jogo realizado que a concorrência.