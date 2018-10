António Costa substitui quatro ministros. Saúde, Cultura e Economia acompanham Defesa

O embaixador João Gomes Cravinho é o novo ministro da Defesa. António Costa aproveita a saída de Azeredo Lopes e faz uma remodelação no executivo, mudando quatro ministros.

Para além da Defesa, o primeiro-ministro nomeou Marta Temido para a Saúde, Graça Fonseca passará a ser a responsável pela cultura e Pedro Siza Vieira assume também a Economia, mantendo o cargo de ministro-adjunto.

Este último ministério perde ainda a secretaria de Estado da Energia, que passa para a tutela de João Pedro Matos Fernandes. O Ministério do Ambiente passa agora a chamar-se "Ministério do Ambiente e da transição energética".

O Governo reduz assim o número de ministérios, uma vez que Pedro Siza Vieira passa a ser ministro Adjunto e da Economia.

Saem do executivo Adalberto Campos Fernandes, da Saúde, Manuel Caldeira Cabral da Economia e Luis Filipe Castro Mendes da Cultura.

Estão ainda por anunciar os secretários de Estado da Saúde, Economia, Cultura, Ambiente e Transição Energética e Modernização Administrativa.

O anúncio foi feito através de uma nota no site da Presidência da República.

Os novos ministros tomarão posse na segunda-feira, às 12h00, no Palácio de Belém.

As mudanças no executivo:



De acordo com uma nota no site da Presidência da República, estes são os novos membros do governo:



- Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira;

- Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho;

- Ministra da Cultura, Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves;

- Ministra da Saúde, Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões;