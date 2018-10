A tempestade "Leslie" vista pelas redes sociais

O país estava em alerta. A Proteção Civil fez as suas recomendações, o IPMA alterou, mas quando a fúria do vento se fez sentir, as árvores tombaram, as casas sofreram danos, e a luz faltou.

Em Lisboa, onde inicialmente se previa que se fizessem sentir com mais intensidade os efeitos da tempestade, o vento derrubou alguns ramos.