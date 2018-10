“Leslie” derrubou árvores e estruturas, deixou dezenas de feridos e desalojados

Foi precisamente na Figueira da Foz que 800 pessoas ficaram retidas no Centro de Artes e Espetáculos, depois de ter faltado a electricidade durante um concerto de Carminho.

A falta de eletricidade é, aliás, um problema em cerca de 15 mil casas. A EDP faz "mea culpa" e assumiu, ao início da noite, que a situação era “grave”. A situação não terá sido ainda resolvida.

Com a chegada ao Minho o “Leslie” acalmou. Às 2h00 o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera explicava que a tempestade pós-tropical já estava “no extremo norte do território do continente português” e que, apesar de prever “precipitação na região do Minho”, a situação iria normalizar rapidamente.

O que resta da noite, com a ajuda do raiar da primeira luz da manhã, permitirá avaliar melhor tudo o que o “Leslie” fez a Portugal Continetal.

Às 9h00 a Proteção Civil fará um novo balanço.