Governo quer alargar prazo de entrega do IRS

O Governo pretende prolongar um mês, até 30 de junho, o prazo para a entrega da declaração de IRS por via eletrónica, segundo uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2019 a que a Lusa teve acesso.

Segundo o documento, que esteve em debate no Conselho de Ministros deste sábado, a declaração de IRS deve passar a ser "entregue, por transmissão eletrónica de dados, de 1 de abril a 30 de junho, independentemente de este dia ser útil ou não útil".

Atualmente, a declaração de IRS é entregue de 1 de abril a 31 de maio.

O Governo aprovou a proposta de OE 2019, o relatório e as Grandes Opções do Plano e o Quadro Plurianual de Programação Orçamental. O documento será entregue no Parlamento na segunda-feira.