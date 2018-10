Reitores esperam ser compensados após descida das propinas

Os reitores ainda não fizeram as contas aos prejuízos, mas esperam que o Governo compense as universidades da quebra na receita com a descida do valor das propinas no próximo ano.

A posição é assumida à Renascença pelo presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas.

“Na minha opinião, o Governo – uma vez que está atento ao funcionamento das universidades e ao crónico subfinanciamento das instituições – deverá compensar o montante resultante desta quebra de receita”, disse.

António Fontainhas Fernandes sublinha que são bem-vindas todas as medidas que possam atrair mais estudantes para o Ensino Superior público e, acrescenta António Fontainhas Fernandes, a descida no valor das propinas não chega.

“É necessário tomar algumas medidas. Desde logo, a diminuição do valor das propinas desde que compensadas, mas também a questão do alojamento, que é central, e reforçar medidas de ação social, que é fundamental”, acrescenta Fontainhas Fernandes.

O CRUP reage à medida anunciada este sábado pelo Bloco de Esquerda para o Orçamento do Estado para 2019. O valor passará a ser de 856 euros.