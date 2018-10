SIGA EM DIRETO

Quase 1500 ocorrências à passagem da tempestade "Leslie". Milhares sem luz

13 out, 2018 - 18:20 • Carlos Calaveiras

A tempestade "Leslie" já é considerada a mais forte desde 1842 com rajadas de vento de 176 kms/hora. Proteção Civil aconselha a que não se ande na rua entre as 23h00 e as 04h00. Os distritos de Leiria, Coimbra e Lisboa são os mais afetados. [em atualização]