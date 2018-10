Sousa

13 out, 2018 Rio Menor 19:50

Bom bom para a proteção civil era estarem todos a dormir. Assim até eles também dormiam no serviço sem terem que sair do quartel! A proteção civil esqueceu-se das suas responsabilidades e passa a culpa para o que de mau possa acontecer para as populações! Assim até eu sei ser presidente, sem ter nada que fazer!