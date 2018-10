O Desportivo das Aves venceu o Rio Ave por 3-0, em jogo da segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga.

Os golos dos avenses foram apontados por Derley, Braga e Ricardo Rodrigues.

Com esta nova derrota a equipa de Vila do Conde está fora da final four da prova depois de já terem perdido com o Benfica.

O Aves passa a liderar o Grupo A, com 4 pontos, antes de receber os encarnados, que, com um jogo disputado, soma 3.