Emissão da Renascença em balão de ar quente cancelada devido a tempestade

Em função das condições atmosféricas previstas para esta tarde, a Renascença cancela a ação pública de subida de um balão de ar quente em Lisboa, esta tarde, no Paque Eduardo VII, bem como a transmissão da emissão da tarde.

A Renascença lamenta o sucedido, mas não poderá prosseguir com a emissão, uma vez que não estão garantidas as condições de segurança para a sua realização. A partir do final da tarde, são esperados ventos fortes, com rajadas até 130 quilómetros por hora. A partir das 21 horas, o distrito de Lisboa, à semelhança de outros doze distritos em Portugal Continental, está em alerta vermelho devido à previsão de vento forte e agitação marítima.

No dia 22 de setembro, a Renascença voou num balão a partir do Largo Amor de Perdição, no Porto.



Calema, a chef Justa Nobre, o judoca Nuno Delgado, Marco Rodrigues, João Pedro Pais e os Amor Electro eram alguns dos convidados desta emissão especial conduzida por Ana Galvão e Carla Rocha, agora cancelada.