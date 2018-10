Furacão Leslie. 13 distritos em aviso vermelho

Treze dos 18 distritos do continente vão estar, esta noite, sob aviso vermelho, devido à previsão de vento forte, indicou esta manhã Nuno Moreira, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em entrevista à RTP. Este é o nível de alerta mais grave numa escala de quatro.

Os ventos deverão atingir rajadas até 130 quilómetros por hora na região entre Sines e a Figueira da Foz.

Apesar de o furacão ter passado pelo arquipélago da Madeira sem causar danos e de estar agora em transição para uma tempestade pós tropical, os ventos que irão fazer-se sentir em Portugal Continental são ainda considerados "de furacão".

Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Castelo Branco, Viseu e Guarda e Santarém são os distritos sob aviso vermelho, segundo as informações disponíveis na página na internet do IPMA.

Os distritos que entram em aviso vermelho mais cedo são os de Setúbal, Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro, com o aviso relativo a ventos fortes a vigorar a partir das 21 horas até às 03 horas de domingo. Nos restantes distritos, o aviso vigora a partir da meia-noite de sábado para domingo.

Além do vento forte, os distritos localizados entre Sines e Figueira da Foz estão também em alerta vermelho a nível de agitação marítima, com ondas superiores a sete metros, com picos que podem atingir os 14 metros de altura entre as 22 horas deste sábado e as 3 horas da madrugada de domingo.