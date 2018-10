O furacão "Leslie" visto do espaço

O Furacão Leslie está a aproximar-se do território continental e deverá entrar em Portugal Continental, já como uma tempestade tropical, por volta da meia noite.

Os efeitos deverão começar a sentir-se a partir do final da tarde, com ventos fortes, chuva e forte agitação marítima.



"Especialmente nas regiões entre os cabos de Sines e do Mondego, são esperados ventos de furacão, com rajadas que podem chegar até aos 120 quilómetros/hora, apesar de, tecnicamente, este ciclone já não ser considerado furacão", explica o meteorologista Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) à Renascença.



Imagens de satélite da NASA permitem ver a evolução do fenómeno à medida que se aproxima de Portugal Continental.