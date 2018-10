Capitania prolonga aviso de mau tempo no mar da Madeira até domingo

A capitania do Porto do Funchal prolongou este sábado o aviso de vento forte nos mares da Madeira emitido sexta-feira até às 06:00 de domingo, reforçando o aviso de que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

A autoridade marítima regional cancelou também o aviso de má visibilidade, que passa a ser “boa a moderada”.

Devido às más condições atmosféricas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a orla costeira sob aviso laranja para a situação da agitação marítima e amarelo, extensível à ilha do Porto Santo, por causa das previsões de vento forte, precipitação.

De acordo com as previsões IPMA, as ilhas da Madeira e Porto Santo vão sentir hoje os efeitos da passagem do furacão Leslie no arquipélago.

“Nestas condições prevê-se, a partir da tarde do sábado, vento forte do quadrante sul com rajadas até 90 quilómetros por hora, sendo que, nas regiões montanhosas, o vento será forte a muito forte, com rajadas até 110 quilómetros por hora”, explicou o instituto.

Também está ainda previsto um aumento da agitação marítima, bem como precipitação forte, acompanhada de trovoada.

Sexta-feira, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertaram hoje que o período mais crítico no arquipélago da Madeira devido ao furacão Leslie está previsto entre as 14:00 e as 21:00 de hoje.

O mau tempo no mar levou a capitania a recomendar que “os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções mantendo estas nos portos de abrigo e considerem a adoção de medidas suplementares tais como o reforço da amarração”.

Na mesma nota, a autoridade marítima regional também aconselha que a “população que adote medidas de autoproteção na orla costeira em função do vento forte que se verifica”.

Até ao momento não há registo de qualquer ocorrência relacionada com o mau tempo registada por parte dos bombeiros da região.