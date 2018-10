"Leslie" avança rumo a Portugal Continental

O furacão "Leslie" passou ao largo do arquipélago da Madeira, sem os efeitos que se temiam devido a uma alteração de rota e dirige-se agora para Portugal Continental, onde deverá chegar como tempestade tropical.

A partir do final da tarde é esperado muito vento, chuva e forte agitação marítima. As últimas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para a ocorrência de vento médio de 40 a 65 km/h com rajadas de vento máximas até 120 km/h entre as 19h de sábado e as 07h locais de domingo, em especial na costa ocidental e nas terras altas.

Treze dos 18 distritos do continente vão estar, a partir deste sábado, sob aviso laranja devido à previsão de vento forte, avança o mesmo instituto.



A partir das 18h00 de Portugal Continental, os distritos de Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro. O mesmo aviso vai entrar em vigor, a partir das 21:00, para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda e Castelo Branco.



Na sexta-feira, a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) recomendou, num aviso à população, "especial cuidado" com o vento durante o dia de hoje e no domingo em Portugal continental, onde pode "soprar forte nalgumas regiões" e propagar incêndios florestais.

Segundo a ANPC, é esperando um agravamento das condições do tempo a partir das 19:00 de sábado, com domingo a registar picos de vento, chuva e agitação marítima durante a madrugada e a manhã.

Face às previsões meteorológicas, a ANPC alertou para a possibilidade de cheias, queda de árvores, estragos em estruturas suspensas ou montadas, piso escorregadio e formação de lençóis de água nas estradas.

A Proteção Civil aconselha, nomeadamente, a evitar a circulação junto à orla costeira e em zonas ribeirinhas mais vulneráveis e a prática de pesca desportiva e desportos náuticos.