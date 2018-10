Bloco e Governo entendem-se sobre pensões das longas carreiras

O Bloco de Esquerda (BE) fechou esta madrugada o acordo com o Governo para concretizar a segunda e a terceira fases do regime de acesso às pensões das longas carreiras, já em 2019.

Segundo fonte do Bloco, a segunda fase vai iniciar-se em janeiro e a terceira fase em outubro - e não apenas em janeiro de 2020 como circulou recentemente, acrescenta o BE.

A concretização destas duas fases, que estavam em faltam, era para o Bloco de Esquerda uma “prioridade” na negociação em curso para o Orçamento de Estado para 2019.

A reunião com o Governo começou às 19h00 desta sexta-feira e terminou já depois da 1h00 da manhã de sábado.

O Bloco promete mais informações e já está marcada uma conferência de imprensa da deputada Mariana Mortagua para este sábado, às 11h30, na sede do partido.

O documento do Orçamento do Estado terá de ser entregue no Parlamento até segunda-feira pelo Governo. Até lá, as negociações vão continuar.