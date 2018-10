Furacão “Leslie” aproxima-se da Madeira com ventos acima dos 100 quilómetros/hora

O furacão “Leslie” está a aproximar-se do arquipélago da Madeira com rajadas de vento a rondar os 140 quilómetros/hora. A informação está a ser avançada pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Segundo a mesma fonte, o “Leslie” vai continuar a avançar, passar entre os arquipélagos dos Açores e da Madeira e afetar algumas zonas de Portugal continental e Espanha.

São esperados ventos e chuvas fortes durante o fim-de-semana.

O NHC espera que o “Leslie” perca intensidade ao chegar ao continente, passe de furacão a tempestade tropical e se dissipe na segunda-feira.

Por sua vez, Pedro Araújo, comandante da Proteção Civil, diz que “a intensidade ainda não é possível determinar com exatidão. De manhã será feita nova avaliação com o IPMA”. No entanto, está já confirmado “que vamos ter ventos muito fortes no litoral e nas terras altas”.

“Os efeitos fazem-se sentir pela intensidade do vento, pela agitação marítima e pela precipitação. Vamos ter todo o território continental afetado, iniciando pelo litoral oeste e muito particularmente pela região centro numa faixa que poderá ir entre os distritos de Setúbal e os distritos de Coimbra/Aveiro”, acrescentou.

O comandante da Proteção Civil alerta que “a população deve adotar medidas preventivas, nomeadamente no que diz respeito a estruturas montadas ou suspensas. Há possibilidade de queda de árvores, acidentes na orla costeira, dificuldades na drenagem de sistemas urbanos nomeadamente durante o período da preia-mar, o piso escorregadio com a formação de lençóis de água”.