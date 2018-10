Diaby falhou um penálti no empate do Mali

O Mali recebeu, esta sexta-feira, o Burundi, em partida de qualificação para a Taça das Nações Africanas, mas não foi além de um empate a zero.

Marega, do FC Porto, Sacko, do Vitória de Guimarães, e Diaby, do Sporting foram titulares na formação maliana, e foi mesmo o avançado dos leões que falhou um penálti nos descontos, ao disparar por cima.

O Mali segue, no entanto, líder do grupo C de qualficação para a CAN, com sete pontos.

Já a seleção de Cabo Verde, orientada pelo português Rui Águas, venceu a Tanzânia por 3-0.

O destaque da partida foi Ricardo Gomes, que no ano passado esteve em grande plano no Nacional da Madeira e alinha atualmente no Partizan Belgrado, ao apontar dois golos.

A seleção cabo-verdiana subiu à liderança do grupo L, com quatro pontos, os mesmos que o Uganda.

Outras partidas de qualificação para a CAN:

Camarões 1-0 Malawi

Angola 4-1 Mauritânia

Gabão 3-0 Sudão do Sul

Togo 1-1 Gâmbia

Guiné 2-0 Rwanda

Costa do Marfim 4-0 República Centro Africana

Egito 4-1 Eswatini

Argélia 2-0 Benin