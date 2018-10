Melo Gouveia recupera no British Masters e sobrevive ao "cut"

O golfista português, Ricardo Melo Gouveia, recuperou de uma má prestação no primeiro dia de prova e sobreviveu ao "cut" no British Masters.

A decorrer em Surrey, em Inglaterra, o luso não correspondeu às expectativas no primeiro dia de prova, ao cumprir a primeira volta com 76 pancadas, quatro a cima do par.

Melo Gouveia recuperou esta sexta-feira e conseguiu terminar a segunda volta com apenas 70 pancadas, duas abaixo do par.

O golfista terminou em 49º a primeira fase do British Masters e sobreviveu ao "cut", assegurando a presença na próxima fase de competição, que é ldierada, atualmente, pelo britânico Eddie Pepperell.