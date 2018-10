Inglaterra empata no terreno do vice-campeão mundial

A Croácia empatou, esta sexta-feira, com a Inglaterra, e deixa a Espanha muito perto de confirmar o primeiro lugar na Liga das Nações.

O jogo entre vice-campeã mundial e quarto classificado na prova resultou em empate sem golos.

A partida da Liga das Nações foi realizado à porta fechada, devido a um castigo da UEFA por estar marcado num relvado uma suástica, símbolo nazi, num jogo de qualificação para o EURO 2016.

Já a Bélgica recebeu e venceu a Suíça por 2-1.



A partida chegou ao intervalo empatada a zero. Lukaku abriu o ativo aos 58 minutos para a seleção de Roberto Martínez. Gavranovic restabeleceu o empate aos 76', e Lukaku voltou a marcar já perto do fim, aos 84 minutos.

O avançado do Benfica Haris Seferovic foi titular, mas saiu aos 69 minutos, e deu lugar ao eventual marcar do golo da Suíça.

Contas feitas, a Bélgica é lider isolada do grupo com seis pontos. A Suíça é segunda classificada com três, e a Islândia ainda não somou qualquer ponto.