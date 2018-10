D. Daniel Henriques é o novo Bispo auxiliar de Lisboa

D. Daniel Batalha Henriques é o novo Bispo auxiliar de Lisboa. A nomeação do Papa Francisco foi divulgada este sábado em Roma.

Numa mensagem gravada aos diocesanos, D. Daniel Batalha Henriques deixa uma saudação “muito fraterna". O novo bispo fala também em "alegria" e "paz", que são testemunho de serviço a Deus e à Igreja.

Nascido em 1966 e ordenado sacerdote em 1990, D. Daniel Batalha Henriques lembra que esta é a sua diocese. “A diocese que muito amo, aqui cresci, cresci para a Fé, aqui encontrei os sinais vocacionais, fui acompanhado pelos sacerdotes desta diocese, servi-a como padre da equipa formadora do seminário de Almada, como pároco, com os colegas da vigararia, com este povo de Deus. Acho que é uma graça e um privilégio que, sendo Bispo, o seja neste contexto”.

D. Daniel Batalha Henriques elenca as prioridades que tem pela frente na diocese: “A nossa diocese encontra-se em plena aplicação prática, pastoral, do nosso Sínodo diocesano, em pleno ano missionário”.

“São desafios muito grandes que Deus faz à igreja de Lisboa e que eu quero abraçar no meu ministério e ajudar nas missões que a igreja me for confiando pelo senhor Patriarca”, acrescenta.

A ordenação episcopal está marcada para o dia 25 de novembro - dia em que a Igreja celebra a solenidade de Cristo Rei - no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

Quem também já reagiu à nomeação de D. Daniel Batalha Henriques foi o Cardeal Patriarca. D. Manuel Clemente lembra a “junção de dedicação e espiritualidade, bem como de sensibilidade missionária, que mais lhe granjeia a consideração e a estima do Presbitérío diocesano, assim como dos muitos fiéis que sucessivamente tem servido”.