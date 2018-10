​Costa defendeu o ministro da Defesa até ao fim

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, demitiu-se esta sexta-feira. Durante o último ano, o primeiro-ministro, António Costa, defendeu em inúmeras ocasiões.



A última foi há poucos dias, no debate quinzenal na Assembleia da República. Confrontado com as críticas da oposição, o chefe do Governo subscreveu-se a atuação de Azeredo Lopes e afirmou que o ministro não tinha conhecimento qualquer memorando sobre o encobrimento do caso.

Também recentemente, o primeiro-ministro declarou que Azeredo Lopes era “um ativo importante” do Governo. Foi durante uma visita à base aérea de Monte Real, no dia 8 de outubro.



Novamente no Parlamento, a 26 de setembro, António Costa voltou a segurar o ministro da Defesa. "Não é responsabilidade de um ministro estar à porta de um paiol", afirmou.



"Como é público e notório, não só mantenho o ministro da Defesa como a ministra da Justiça. Mantenho todos os ministros do meu Governo", sublinhou.



O ministro da Defesa acabou por avançar esta sexta-feira com o seu pedido de demissão.

A notícia foi conhecida horas depois da tomada de posse da nova procuradora-geral da República, Lucília Gago, no Palácio de Belém.

Azeredo Lopes marcou presença na cerimónia e trocou um último abraço com António Costa, enquanto membro do Governo.