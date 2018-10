Prémio da Conferência Europeia das Rádios Cristãs vai para a Eslováquia

A rádio Lumen, da Eslováquia, foi a vencedora do primeiro prémio “Jean-Jacques Gardette”, que a Conferência Europeia das Rádios Cristãs (CERC) atribuiu, este ano, pela primeira vez.



O prémio foi criado para distinguir a melhor iniciativa de rádio em 2018. A rádio Lumen venceu com o trabalho que apresentou sobre a integração das comunidades ciganas.

A reunião anual da CERC decorreu este ano em Lisboa e a Renascença foi a anfitriã do encontro, onde estiveram em debate os desafios que a transformação digital trouxe às várias rádios.

Para além das rádios do Grupo Renascença Multimédia (RR, RFM, Mega Hits e Rádio Sim), participaram no encontro responsáveis pela programação e informação da rádio Proglas, da República Checa, da Cope, de Espanha, da Corallo, de Itália, da Lumen, da Eslováquia, da RCF, de França, da Szent István Rádió, da Hungria, e ainda um responsável pelo novo Dicastério para a Comunicação, do Vaticano. Todos os participantes foram recebidos, esta sexta-feira, pelo cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.

O próximo encontro anual da Conferência Europeia das Rádios Cristãs terá lugar em outubro de 2019, em Banska Bystrica, na Eslováquia.