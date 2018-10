Demissão do ministro da Defesa. Rio diz que faltou "sentido de Estado" a Costa

O líder do PSD considera que faltou "sentido de Estado" ao primeiro-ministro. Rui Rio reagia à demissão do ministro da Defesa, Azeredo Lopes, anunciada esta sexta-feira.

“Azeredo Lopes teve sentido de Estado mais cedo do que o primeiro-ministro. O apoio forte do primeiro-ministro mantinha-se hoje se, houve sentido de Estado tem que ser atribuído a Azeredo Lopes”, afirma Rui Rio.



Numa declaração aos jornalistas, o presidente social-democrata considera que "mais vale tarde do que nunca", mas a demissão do ministro da Defesa já "veio tarde".

“Peca por tardia, obviamente, porque as Forças Armadas foram sujeitas a este debate público negativo durante demasiado tempo”, declarou Rui Rio.



O líder do PSD afirma que, agora, a responsabilidade é da justiça para apurar o que, afinal, aconteceu no caso do furto e aparecimento de armas de Tancos.