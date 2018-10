Roménia vence e complica qualificação direta de Portugal para o Europeu de sub-21

A Roménia venceu, esta sexta-feira, o País de Gales por 2-0, e complicou o apuramento direto de Portugal para o Europeu de sub-21.

Antes da última jornada da fase de apuramento, a Roménia é líder com 21 pontos somados, mais dois que o segundo classificado, Portugal, e três que a Bósnia, terceiro classificado. Apenas o líder do grupo se qualifica de forma direta, sendo que os quatro melhores segundos classificados disputam um "play-off" de acesso.

Assim sendo, a Roménia apenas precisa de um empate contra o Liechtenstein para garantir a qualificação direta, dado que tem vantagem no confronto direto com Portugal, visto que venceu por 2-1 em território luso, e empatou a uma bola na Roménia.

Portugal defronta, na terça-feira, a Bósnia e, em caso de vitória da Roménia estará sempre dependente de resultados de terceiros para marcar presença no "play-off" de acesso à fase final.

Com uma vitória frente à Bósnia e no caso de uma vitória dos rivais diretos na luta por um lugar no "play-off", Portugal poderá depender da diferença de golos com os rivais diretos.

Segundo os regulamentos, os jogos frente ao último classificados de cada grupo não conta para medir os melhores segundos classificados, assim como os golos marcados nessas duas partidas. Portugal apontou um total de 16 golos ao Liechtenstein, último classificado confirmado do Grupo 8, invalidados caso termine o grupo em segundo lugar.