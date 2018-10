Sertanense não vai receber o Benfica no seu estádio

A partida da Taça de Portugal entre o Sertanense e Benfica não vai decorrer na vila de Sertã, apurou a Renascença.

O jogo não vai decorrer na casa do Sertanense devido a falta de condições do estádio para receber um jogo da envergadura da terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente a um dos grandes do futebol nacional, e onde se espera um grande número de adeptos das águias presente.

O Campo de Jogos Dr. Marques dos Santos, com a capacidade para 7,500 pessoas, não vai receber o jogo da Taça de Portugal, sendo que ainda não é conhecido o novo palco do jogo.

O presidente do clube de Castelo Branco tinha-se mostrado muito satisfeito por receber um clube da dimensão do Benfica, tendo em conta os incêndios que assolaram a área em 2017:

"Para o Sertanene é inacreditável. É o culminar de muitos anos à frente deste clube. Merecemos isto depois do que nos aconteceu no ano passado no nosso concelho, todos os incêndios".



Recorde-se que em outubro de 2017 arderam cerca de sete mil hectares de floresta na Sertã, no pior dia de fogos do ano.

O Sertanense-Benfica decorre no dia 21 de outubro, em local ainda a designar.