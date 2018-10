Domingos Paciência: "O futuro da seleção passa por CR7 a ponta-de-lança"

Domingos Paciência, antigo internacional português, acredita que é um bom sinal que a seleção nacional consiga apresentar-se em grande plano mesmo sem Cristiano Ronaldo.

Em declarações a Bola Branca, o atual treinador explica que o regresso de CR7 em 2019 dará maior versatilidade tática a Fernando Santos:

"É muito bom para Portugal, vai dar a possibilidade a Fernando Santos de jogar em dois sistemas, 4-4-2 ou 4-3-3. Pode jogar com André Silva e Cristiano na frente, ou só com o Cristiano e outros no corredor. É bom para um selecionador ter dois sistemas rentabilizados".

Apesar desta possibilidade, Domingos acredita que o futuro da seleção passa por jogar com apenas um jogador na frente de ataque, Cristiano Ronaldo:

"Da forma como se está a fazer a renovação e com a qualidade que existe nos corredores, acho que o futuro passa por um 4-3-3 com o Cristiano Ronaldo a ser o ponta-de-lança, o homem de referência na área. Acho que cada vez mais o vamos ver como um 9. Ele usa o número sete, mas acho que cada vez mais vai ser um 9".

Fernando Santos dispensou, por opção técnica, Pepe e Bernardo Silva, antes do amigável de domingo frente à Escócia. O selecionador aproveitará a partida para ver em ação jogadores como Luís Neto, Pedro Mendes, Hélder Costa e também Bruma, que falhou o último jogo por uma indisposição.

Domingos acredita que não falta qualidade nos jogadores portugueses e aprova a utilização de outros jogadores no amigável na Escócia: "Fernando Santos não se limita só a um grupo de 20 ou 25 jogadores. Temos de aproveitar esta boa fornada de jovens com muita qualidade. É sempre bom ter várias alternativas, e a qualidade abunda. Temos muitos jogadores com criatividade que podem fazer uma seleção diferenta".

O Escócia-Portugal decorre no domingo, às 17h00, no Hampden Park, jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.