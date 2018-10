Hazard é o melhor jogador do mês da Premier League

Eden Hazard, médio do Chelsea, foi eleito o melhor jogador de setembro da Premier League.

O internacional belga apontou cinco golos em quatro jogos, com destaque para o "hat-trick" apontado ao West Ham.

O prémio surge no dia seguinte a Hazard ter afirmado que é o "melhor jogador do mundo atualmente". Esta época, em todas as competições, o extremo soma oito golos em dez jogos.