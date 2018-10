Nuno eleito treinador do mês da Premier League

Nuno Espírito Santo, que orienta o Wolverhampton, foi eleito o melhor treinador do mês de setembro da Premier League.

O técnico português levou o Wolves a três vitórias e um empate em quatro jogos, em setembro. O empate foi em casa do Manchester United. Além disso, as três vitórias registadas foram sem golos sofridos. A equipa recém-promovida encontra-se no sétimo lugar do campeonato.

"O prémio reflete o trabalho duro de todos no clube, os fãs, jogadores, todos. Os prémios individuais não existem no futebol, tudo tem origem na equipa", afirmou Nuno, em declarações ao site da Premier League.