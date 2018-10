​Enfermeiros mantêm greve. Reunião com o Ministério da Saúde termina sem acordo

A greve dos enfermeiros mantém-se na próxima semana. Depois de uma reunião inconclusiva com o Ministério da Saúde, os sindicatos dos enfermeiros avançam com uma nova paralisação nos dias 16, 17, 18 e 19 de outubro.

À saída do encontro, José Carlos Martins, presidente do Sindicato dos Enfermeiros acusou o ministério de não apresentar contrapropostas concretas e manifestou desagrado pela “inadmissível” ausência do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, no encontro desta manhã.

“Não há nenhuma contraproposta, nenhuma evolução de posição em relação ao que temos em mãos. Os enfermeiros têm razões acrescidas para, no decurso da semana que vem, aderirem massivamente à greve e obterem uma grande participação na manifestação nacional de dia 19”, explicou José Carlos Martins.

Em resposta às acusações, o ministro da Saúde aponta a preparação do Orçamento de Estado como um fator condicionante no avanço do processo negocial.

"Nós temos estado muito condicionados, como sabem, pela questão do Orçamento [do Estado] e quer o Ministério da Saúde quer o Ministério das Finanças têm estado muito enfocados nos trabalhos preparatórios do Orçamento. Isso, de alguma forma, pode ter comprometido a agilidade e a velocidade das negociações", afirmou Adalberto Campos Fernandes esta manhã, à margem de uma visita à Unidade Local de Saúde da Guarda.

O ministro da Saúde reafirmou ainda a vontade do Governo em chegar "a um entendimento sobre aquilo que são as bases do desenho de uma carreira, de uma arquitetura de carreira que os enfermeiros, e bem, há muitos anos pugnam e que necessita de ser encarada, da parte do Governo, com a maior atenção".

Os enfermeiros iniciaram os protestos esta quarta-feira, dia 10, e mantém a paralisação até ao próxima sexta-feira, dia 19. Exigem uma revisão da carreira de enfermagem que vá ao encontro das expectativas dos profissionais e dos compromissos assumidos pela tutela.