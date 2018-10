Sérgio já conta com Bazoer, mas fica sem Otávio

A reintegração total de Riechedly Bazoer nos treino do plantel principal do FC Porto foi o grande destaque do treino matinal dos dragões, que continuaram a preparar, esta sexta-feira, o jogo da Taça de Portugal.

O médio holandês, contratação de verão que ainda não se estreou pela primeira equipa (já jogou pela B), recuperou da lesão que o mantinha arredado da competição e está totalmente apto, segundo o FC Porto.

Por outro lado, Otávio juntou-se aos jogadores ao cuidado do departamento médico dos dragões. O médio brasileiro limitou-se a fazer gestão de esforço. Hernâni, que fez tratamento e trabalho de ginásio, e Aboubakar, que realizou apenas tratamento, são os outros dois nomes que constam no boletim clínico dos campeões nacionais.

Os dragões voltam a treinar no sábado, às 9h30. Na próxima sexta-feira, às 20h15, defrontam o SC Vila Real, para a 3.ª pré-eliminatória da Taça.