Vila Real tem 99% de certeza que poderá receber o FC Porto no seu estádio

O vice-presidente do Vila Real, Cristiano Moreira, dá como praticamente certa a realização do jogo com o FC Porto no Complexo Municipal do Monte da Forcam. O clube aguarda resposta ao pedido de reforço da iluminação do estádio, onde pretende receber os campeões nacionais, em jogo a contar para a terceira pré-eliminatória da Taça de Portugal.

"O que eu lhe posso dizer é que tenho 99% de certezas. Não tenho 100% de certezas porque não tenho confirmação oficial da empresa da luz. Mas 99% segundo eles me dizem. Eles dizem-me que conseguem colmatar as falhas de iluminação que lá temos, por isso dou isso como um dado adquirido", revela o dirigente, em declarações a Bola Branca.

O SC Vila Real soma três jogos e três vitórias na divisão de honra do campeonato distrital. É no campeonato que Cristiano Moreira quer ver a equipa concentrada, para receber com a moral em alta o FC Porto.

"A moral da equipa está em alta, acima de tudo, pelo que temos feito esta época, estamos numa senda de vitórias. Acima de tudo no campeonato que é o nosso principal objetivo só temos tido vitórias. Temos um jogo muito difícil no domingo e temos tentado que o foco seja esse porque é esse o nosso real objetivo. A Taça de Portugal não passa de uma aventura que tem corrido bem", assinala o "vice" transmontano.

Receber o Porto "é sempre motivador e um prémio" que, para Cristiano Moreira, os jogadores, a equipa técnica e a massa adepta merecem.

"Mas neste momento o foco terá de ser mesmo no campeonato, embora admita que seja difícil de o manter. A partir de segunda-feira, aí sim, vamos desfrutar de uma semana de trabalho acredito que diferente, pela motivação e pelo facto de recebermos o atual campeão nacional", frisa.

O jogo está marcado para a próxima sexta-feira, 19 de outubro, às 20h15.