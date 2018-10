Major Brazão vai ser novamente ouvido no DIAP

O major Vasco Brazão, ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar (PJM), vai voltar a ser ouvido no âmbito do caso do aparecimento das armas de Tancos, apurou a Renascença.

A audição está marcada para a próxima terça-feira, dia 16 de outubro, às 10h00.

Ao contrário do que aconteceu em setembro, no primeiro interrogatório, Vasco Brazão não será ouvido no Tribunal de Instrução Criminal, pelo juiz João Bártolo.

O militar vai ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) para um encontro com os procuradores responsáveis pelo processo.

O ex-porta-voz da PJ Militar é um dos arguidos no caso do alegado encobrimento ao desaparecimento das armas militares da base de Tancos.

Durante o primeiro interrogatório, o major referiu que informou o chefe de gabinente do ministro da Defesa, Azeredo Lopes, do plano de encobrimento.