As bancadas do PSD, PS e CDS-PP votaram contra e inviabilizaram o projeto de resolução do PCP que recomendava ao Governo o aumento do salário mínimo nacional para os 650 euros mensais em janeiro.

A votação ocorreu esta sexta-feira na sessão plenária da Assembleia da República.

A favor da iniciativa votaram os deputados de PCP, os do Bloco de Esquerda, de "Os Verdes" e o deputado do PAN.