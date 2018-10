Taça de Portugal. Loures confirma jogo com o Sporting em Alverca

O presidente do Loures, Armando Brandão, confirma a Bola Branca que o jogo com o Sporting será em Alverca, a 20 de outubro, sábado, às 20h45.

"Está definido. Houve uma reunião conjunta com os elementos da Federação, a AF Lisboa, o FC Alverca, a PSP. Houve uma reunião bastante alongada e chegámos a essa conclusão: o jogo vai ser em Alverca", confirma o dirigente do clube da Grande Lisboa.

Armando Bradão admite que, em termos desportivos, as aspirações "não são muitas", para o jogo com o Sporting: "O Loures tem uma boa equipa no Campeonato Nacional, pratica bom futebol, mas os valores em presença são um bocado díspares. Mas pronto, vamos para dentro do campo com o objetivo de dignificar o nosso clube".

O jogo será sempre uma festa do futebol, tendo em conta que o Loures também tem muitos sportinguistas. "Foi uma alegria muito grande para a população em Loures, porque a população embora adepta do Loures também é adepta do Sporting. E muitos, muitos, muitos são sócios dos dois clubes", revela o presidente do Loures.

