Filho de Sérgio Conceição já treina com o plantel principal. Do Benfica

Rui Vitória chamou o filho de Sérgio Conceição, Rodrigo, para participar no treino da equipa principal do Benfica, na quinta-feira.

O filho do treinador do FC Porto tem apenas 18 anos. Contudo, já participou na equipa B e é presença assídua nos sub-23 encarnados, tento até marcado um golo, no empate, a uma bola, diante do Feirense. Rodrigo, extremo que pode jogar nos dois corredores, está na formação do Benfica desde os 15 anos. Na última época, com apenas 17 anos, brilhou com seis golos em 16 jogos pela equipa de sub-19.

Rodrigo Conceição conta, ainda, com dez internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal. Pelo seu escalão, os sub-18, tem dois jogos, ambos amigáveis com a Hungria, cumpridos em fevereiro de 2018.