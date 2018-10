Rúben Dias saberá assumir o papel de líder na ausência de Jardel

Fábio Cardoso acredita que, perante a ausência de Jardel, por lesão, Rúben Dias tem tudo para se assumir como o líder da defesa do Benfica.

"Eu acho que já era antes, mesmo com o Jardel. Claro que o Jardel é um jogador mais experiente, mas também se nota que o Rúben Dias tem a capacidade não só de ser líder, mas também de aprender com quem joga e contra quem joga. Acho que o Rúben Dias já se afirmou no ano passado, é só confirmar o que as pessoas já sabem e viram", afirma, em entrevista a Bola Branca, o central do Santa Clara, que foi formado no Benfica.

Fábio Cardoso partilhou balneário com Rúben Dias na equipa B do Benfica, na época 2014/15, embora não tenham chegado a jogar juntos. Ainda assim, conhece "muito bem" o jovem central de 21 anos.

"Conheço, sei as caraterísticas dele, não só como jogador. Como jogador ele mostra-o constantemente, mas é um jovem com muito perfil de liderança e acho que isso é essencial", recorda o defesa, de 24 anos.



Fábio Cardoso não tem conhecimento profundo de Germán Conti e Cristian Lema, porém, "tanto um como o outro, nos últimos dois jogos", que Fábio conseguiu ver, "são jogadores jovens com muito talento". Jardel "é uma baixa importante", mas há confiança nos argentinos:

"O Lema, se não estou em erro, foi considerado um dos melhores centrais da Argentina, a par do Conti, portanto estamos bem. Eles treinam desde o início da época juntos, conhecem-se bem e como grande clube que o Benfica é, isso não vai ter qualquer tipo de interferência. O Rúben, o Lema ou o Conti, quem for vai fazer um bom trabalho, como tem feito".