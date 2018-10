Autarca de Macedo de Cavaleiros voluntário no bloco operatório

Quando se candidatou à Câmara de Macedo de Cavaleiros pelo Partido Socialista, Benjamim Rodrigues acalentava o desejo de, caso conquistasse a autarquia poder exercer simultaneamente medicina, mas a lei, entretanto, mudou e não lhe permitiu acumular as funções de autarca com as de cirurgião ortopédico.

Sem outra saída, Benjamim Rodrigues suspendeu a sua atividade como médico ortopedista e dedicou-se à vida de autarca.

E assim iria continuar, não fosse o desafio lançado ao autarca médico pela Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE). É que, com a “saída de alguns profissionais, uns para o litoral, outros por reforma, outros por baixa médica, ficou um dos horários do bloco operatório a descoberto”.

Benjamim Rodrigues aceitou o desafio e às segundas-feiras veste a bata e entra no bloco operatório para realizar operações programadas. É um regresso à medicina, mas de forma gratuita.

“Estamos a tirar partido da minha capacidade como cirurgião, ao mesmo tempo que eu mantenho alguma atividade, para não perder a mão, como é hábito dizer-se, e fazemos aqui uma dupla tarefa: faço um trabalho social em prol da população, consigo ajudar nos tempos operatórios do hospital e mantenho um pouco a minha atividade”, conta o médico autarca à Renascença.

O médico explica que “é um trabalho dois em um, colaboro com a ULSNE e, ao mesmo tempo, consigo responder aos anseios de alguma da população de forma gratuita, sem auferir qualquer vencimento”.

Estima-se que, ao longo de um ano, Benjamim Rodrigues possa chegar às 100 cirurgias e, assim, ajudar a reduzir as listas de espera. O mais importante, diz, é “poder ter 100 utentes mais felizes, com os seus problemas resolvidos”.