Fernando Santos dispensa Pepe e Bernardo Silva da seleção

Portugal não contará com Pepe e Bernardo Silva para o amigável com a Escócia, no domingo. Fernando Santos dispensou os dois jogadores.

O central do Besiktas e o médio do Manchester City, que foram titulares na vitória sobre a Polónia, para a Liga das Nações, receberam dispensa dos trabalhos da seleção nacional, por opção técnica do selecionador. Deverão, portanto, regressar mais cedo aos respetivos clubes.

Portugal defronta a Escócia no domingo, às 19h45, em Hampden Park. Relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.