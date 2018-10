Depressão quase levou Michael Carrick a deixar o futebol

Michael Carrick revelou que sofreu problemas de saúde mental que quase o levaram a deixar o futebol. O agora treinador adjunto de José Mourinho no Manchester United revela, na sua autobiografia, "Between the Lines" ("Nas Entrelinhas", em português), que batalhou durante anos com depressão, catalisada pela derrota do clube inglês na final da Liga dos Campeões, em 2009, frente ao Barcelona.

"Quase me fartei do futebol. Parece uma loucura dizer isto, sequer, mas na altura era assim que me sentia. É uma longa história desse ano, de como as pequenas coisas pioraram e comecei a recriminar-me por me sentir assim, porque tenho tudo o que poderia desejar. Estava a jogar num grande clube e na seleção de Inglaterra, tinha dois filhos felizes, mulher. Era o melhor que podia possivelmente pedir", contou o ex-médio, em entrevista à "Sky Sports".

A verdade é que Carrick não estava a tirar o máximo partido de tudo o que tinha: "Não estava a desfrutar de jogar por Inglaterra, não queria viajar com a seleção. Estava a passar por tempos difíceis no United, estava a jogar terrivelmente mal. Isso levava-me à loucura, porque sempre dei tudo para fazer o melhor possível pelo United".

Ao fim de três anos, Carrick sentiu um "clique" que lhe permitiu superar a depressão. "Tinha lidado com ela [depressão] durante três anos e, a certa altura, foi como se algo tivesse cedido. Tive problemas durante esse ano e voltei de repente, houve um clique no final da temporada e senti-me novo outra vez, melhor ainda do que me sentira antes. Foi um ano estranho, mas duro para mim. Espero que dê às pessoas uma nova perspetiva de como é jogar ao mais alto nível".

Carrick assegurou que não tem vergonha de admitir que teve depressão. Tanto assim é, que esse período da sua vida e carreira é um dos grandes destaques da sua autobiografia.