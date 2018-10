Brasil. Bolsonaro já anuncia ministros

Jair Bolsonaro anunciou o nome de três ministros na eventualidade de ganhar a segunda volta das eleições presidenciais brasileiras.

Em conferência de imprensa no Rio de Janeiro, o candidato do Partido Social Liberal (PSL) confirmou os nomes do general Augusto Heleno para o Ministério da Defesa, o economista Paulo Guedes para ministro das Finanças e o deputado federal Onyx Lorenzoni para ocupar o Ministério da Casa Civil.

"Ainda não temos nome para os outros ministérios, até porque temos de esperar com prudência o dia 28 de outubro, data em que podemos ter a certeza de anunciar nomes", afirmou Bolsonaro.

O candidato da extrema-direita lembra que valorizam “a família e vamos fazer negócio com o mundo todo, sem tendências ideológicas. Vamos apostar de forma pesada na questão de segurança. Garantiremos, sim, a liberdade de imprensa, não faremos controlo social. Vamos garantir o legítimo direito à defesa do cidadão. Falta pouco para começarmos a mudar o nosso Brasil".

Jair Bolsonaro venceu as eleições presidenciais brasileiras de domingo, com 46,7% dos votos, seguido de Fernando Haddad (Partido dos Trabalhadores), com 28,37%, e está a liderar as sondagens para a segunda volta de dia 28 de outubro.